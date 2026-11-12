Blockbuster Darüber ärgert sich "Tribute von Panem"-Star Mckenna Grace

Berlin - Hollywood-Star Jennifer Lawrence kehrt für einen Gastauftritt zur "Tribute von Panem"-Filmreihe zurück - das hat sie selbst in einem Podcast verraten. Mckenna Grace (20), die im neuen Teil eine Hauptrolle spielt, ärgert sich darüber etwas. "Ich finde es wirklich schade, dass das raus ist. Ich hätte es gern eine Überraschung für alle bleiben lassen. Ich rede immer noch nicht gern darüber", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe jetzt monatelang gelogen, also fühle ich mich fast, als müsste ich weiter lügen."