Hamburg - Nach der Sicherstellung von Interviews mit den Block-Kindern bei einer Journalistin der "Zeit" hat das Landgericht Hamburg Teile seines eigenen Durchsuchungsbeschlusses aufgehoben und das Vorgehen bei einem Teil der Aufzeichnungen für rechtswidrig erklärt. Für den Prozess seien nur Tonaufnahmen bezüglich der mutmaßlich geschädigten jüngeren Tochter relevant, argumentierte das Gericht. "Die vorläufige Sicherstellung der Tonaufzeichnungen die ältere Tochter betreffend hat die Kammer vor diesem Hintergrund für rechtswidrig erklärt", heißt es in der Pressemitteilung. Zuvor hatten die Journalistin und der "Zeit"-Verlag Beschwerde eingelegt.