Um fünf vor fünf am Donnerstag Nachmittag wurde es im sonst so ruhigen Rosa einmal kurz ganz hell und sehr laut. Ein Blitzschlag in der Teichstraße legte die Stromversorgung mehrerer Haushalte in der Gemeinde zeitweise lahm und schaltete die Kirchturmuhr aus. Er zerstörte auch den Schornstein eines Wohnhauses und große Teile der elektrischen Anlage.