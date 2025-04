„Wieso machen Sie hier eine Kontrolle? Das ist nur ein Gewerbegebiet. Es gibt doch in Ilmenau andere wichtigere Stellen“, fragt der Mercedes-Fahrer leicht irritiert. Er ist 97 bei erlaubten 50 Stundenkilometern gefahren – ein Rekord bei der Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch und eine teure Angelegenheit: Der Fahrer muss 400 Euro bezahlen, hinzu kommen noch zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. „Das stimmt nur teilweise, was der Fahrer gerade sagte. Wir sind innerorts und es gilt hier die Straßenverkehrsordnung. Außerdem wohnen hier Menschen, gehen oft im Wald spazieren oder joggen. Dazu fehlt hier noch der Fußweg. Das ist schon eine gefährliche Stelle, besonders, wenn es bereits dunkel ist“, erklärt Polizeihauptkommissar Norman Stanelle.