Es funktioniert ein bisschen wie ein Computerspiel auf einer Spielekonsole. Schnelligkeit ist gefragt, um das Ziel ausfindig zu machen. Doch statt einen Controller in den Händen zu halten, schaut Polizist Tobias Göldner durch ein Lasermessgerät. Das Fadenkreuz, das er sieht, richtet er genau auf das Nummernschild eines herannahenden Autos aus. „Es muss etwas sein, das reflektiert “, erklärt er, warum er das Blechschild anvisiert. Bei Autos und Lkw seien es die Kennzeichen, bei Motorrädern erwische er mit etwas Glück eine Lampe. Selbst Radfahrer könne er lasern, wenn er die reflektierende Schutzkleidung richtig treffe, sagt Tobias Göldner.