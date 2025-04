Unangepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen. Das ging zuletzt auch aus der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Hildburghausen für das Jahr 2023 hervor. Deswegen beteiligt sich die Thüringer Landespolizei am europaweit stattfindenden „Speedmarathon“ am Mittwoch, 9. April. In ganz Thüringen wird an über 100 Stellen kontrolliert, ob die zulässige Geschwindigkeit eingehalten wird. Insbesondere vor Schulen, Kindergärten und anderen gefährdeten Orten.