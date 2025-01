Blitzerbilanz: Raser müssen über 40 Millionen Euro in Thüringen bezahlen

Was die krassesten Beispiele waren

Autobahn 71: Hier raste ein Autofahrer mit 199 Kilometern pro Stunde durch eine 80er-Zone. Die Folge: 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Erfurt: In einer Tempo-30-Zone war ein Autofahrer mit 127 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Bußgeldkatalog sieht hier rund 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot vor.

Suhl: Mit 145 Kilometern pro Stunde raste ein Autofahrer durch eine 60er-Zone. Auch hier sind laut Bußgeldkatalog rund 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot fällig.

Wo Raser am häufigsten geblitzt werden

Am häufigsten wurden Autofahrer in Erfurt, Jena und Weimar von kommunalen Blitzern erwischt: In der Landeshauptstadt waren es vergangenes Jahr rund 69.000 Fälle, in Jena 64.000 und in Weimar 62.000. In Erfurt kamen so 3,6 Millionen Euro zusammen, in Jena 2,8 Millionen Euro und in Weimar 2,6 Millionen Euro.