Blitzeinschlag: Blitz in Haus eingeschlagen - Dachstuhl abgebrannt

Artern (dpa/th) - Bei dem Gewitter über Thüringen ist im Kyffhäuserkreis der Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen. Dadurch brannte am Samstagabend in Voigtstedt bei Artern der Dachstuhl des Hauses ab, wie das Lagezentrum mitteilte. Die Hausbesitzer - ein 75-jähriger Mann und eine 65 Jahre alte Frau - konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Dachstuhl war jedoch nicht mehr zu retten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mindestens 150.000 Euro.