Blitz und Donner Was bei Gewitter passiert – und was daran besonders ist

Beim Aufprall der Tropfen werden winzige Bläschen gebildet, die den Duftstoff in die Luft schleudern. Besonders intensiv riecht es bei leichtem Regen auf trockenen Lehmböden. Manche Menschen nehmen diesen Geruch sogar schon wahr, bevor der Regen beginnt – denn steigende Luftfeuchtigkeit kann die Duftstoffe vorab freisetzen.

Was tun bei Gewitter?

Gewitter übersteht man nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am besten in festen Gebäuden oder im Auto. "Wird man im Freien überrascht, sollte man allein stehende Bäume, hohe Türme und Masten, Metallzäune und Gewässer meiden und keinesfalls der höchste Punkt in der Umgebung sein", rät er. "Am wirksamsten ist, wenn man in einer Bodenmulde in die Hocke geht, die Füße eng zusammenstellt und die Arme um die Beine schlingt."