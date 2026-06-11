"Zwei dicke Luxusmarken"

Es ist also kein Wunder, wenn Konzerne wie Amazon oder LVMH, Konkurrent von Kering, längst zum sündhaft kostspieligen Sponsorenkreis der Formel 1 zählen. Die Luxusgütergruppe LVMH, zu der etwa Louis Vuitton gehört und den Trophäenkoffer mit dem berühmten Monogramm bei den Siegerehrungen stellt, lässt sich ihr Engagement über zehn Jahre angeblich sogar mehr als eine Milliarde US-Dollar kosten.

"Wir haben zwei dicke Luxusmarken in der Formel 1", stellte Briatore zufrieden fest und verkniff sich eine Stichelei nicht. "Louis Vuitton auf der Seite des Rechteinhabers ist mehr wie ein Zuschauer im Stadion, aber Gucci steht mitten in der Arena." Jetzt muss Alpine nur noch seinen Aufwärtstrend aus dieser Saison auch fortsetzen. Denn als Hinterbänkler Blicke auf sich zu ziehen, will Gucci ganz bestimmt nicht.