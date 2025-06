Unsere Redaktion hat in dieser Woche kurzzeitig Verstärkung bekommen: Soraya Wallburg aus Gethles absolviert bei uns in Hildburghausen ein Schülerpraktikum. Die 15-jährige besucht aktuell die neunte Klasse der Regelschule „Anne Frank“ in Themar und ist über die Berufsmesse in Hildburghausen im November 2024 auf uns aufmerksam geworden. In ihrer Freizeit spielt sie Badminton und Klavier, liest Zeitung und singt gerne. Wir haben sie nach ihrem Blick auf den Lokaljournalismus und seine Relevanz für junge Menschen gefragt.