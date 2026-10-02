Blick über die Grenze: Tschechien und Sachsen wollen sich für Industrie einsetzen

Das Treffen mit Havlicek war nur einer von vielen Punkten auf dem Programm der zweitägigen Prag-Reise Kretschmers. An der Seite des tschechischen Präsidenten Petr Pavel nahm er an einem Empfang zum Tag der Deutschen Einheit in der deutschen Botschaft teil. Dort hatte der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher im September 1989 tausenden DDR-Flüchtlingen die Botschaft überbracht, dass sie ausreisen dürften. Zum Abschluss der Reise war ein Treffen mit dem Präsidenten der Nachbarregion Usti nad Labem (Aussig an der Elbe), Richard Brabec, geplant.