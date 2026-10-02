Blick über die Grenze: Tschechien und Sachsen wollen sich für Industrie einsetzen

Prag - Tschechien und Sachsen wollen sich stärker gemeinsam für ihre Interessen als Industriestandorte einsetzen. Das ist ein Ergebnis eines Treffens des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer mit dem tschechischen Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek in Prag. Beide Politiker hoben den negativen Einfluss der gestiegenen Strompreise hervor und vereinbarten, sich auf europäischer Ebene für schnelle Lösungen einzusetzen, wie eine Sprecherin Kretschmers anschließend mitteilte. Dazu zählten etwa Anpassungen beim europäischen Emissionshandelssystem.