Prag will massiv in Atom-Ausbau investieren

Die liberalkonservative Regierung unter Ministerpräsident Petr Fiala will in den nächsten Jahrzehnten massiv in die Atomkraft investieren. Der südkoreanische Konzern KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) soll am Standort Dukovany zwei neue Reaktorblöcke errichten. Die Kosten liegen je Reaktor bei umgerechnet rund 7,9 Milliarden Euro. Am bestehenden Standort Temelin soll in der Zukunft ein erstes Miniatomkraftwerk in den Probebetrieb gehen. Weitere sogenannte kleine modulare Reaktoren könnten dann im ganzen Land verteilt folgen.