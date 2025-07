Zwölf Zentimeter lang, aus dunkelblauem Leder und mit reichlich Fächern, so sieht das Portemonnaie der Vorstandsvorsitzenden der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, Annette Theil-Deininger, aus. Also, das eine zumindest. Denn eigentlich sei ihr Portemonnaie eher ein Back-up für ihre digitale Geldbörse auf dem Handy. „Da habe ich alle Karten drauf und finde es sehr bequem, damit zu bezahlen. Dann braucht man nicht immer das Portemonnaie einstecken haben, das Handy hat man sowieso immer dabei“, sagt Annette Theil-Deininger. Aber manchmal, räumt die Sparkassenchefin ein, vergesse sie schon mal, das Handy zu laden, oder habe so viel telefoniert, dass der Akku leer sei, dann brauche sie das Back-up, das analoge Portemonnaie.