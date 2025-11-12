Schmalkalden. „In Schmalkalden sitzt man nirgendwo schöner als auf dem Altmarkt“, steht für Martina Freitag fest. Deshalb gehört das etwas außergewöhnliche Schild mit dem Titel „Dialogbank“ auch hierher. Es steht vor der alten Post und lädt zum respektvollen Austausch ein. Auf diese Weise sollen, so die Macher vom Verein „Bunte Kultur Schmalkalden“, BUKS, mit Stefan Schwabe an der Spitze, Empathie, Verständnis und Zusammenhalt gefördert werden.