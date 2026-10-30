Kaum eine Epoche hat Ostdeutschland so stark geprägt wie die frühen 1990er-Jahre. Betriebe schlossen, neue Chancen entstanden, Gewissheiten verschwanden und vielerorts begann ein völlig neuer Lebensabschnitt. Nach dem Ende der DDR mussten viele Bereiche neu organisiert und strukturiert werden. In diese Zeit fällt auch die Gründung der Stadtwerke Ilmenau. Konkret am 30. Oktober 1991 wurde das Unternehmen gegründet, wird an diesem Freitag also 35 Jahre alt.