2025 jährt sich die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ), die zur entschädigungslosen Enteignung von Großgrundbesitzern führte und die Besitzverhältnisse von rund 3,3 Millionen Hektar Land veränderte, zum 80. Mal. Der promovierte Historiker Jens Schöne fragte nach Akteuren sowie Entscheidungsträgern der Bodenreform, benannte ihre Folgen und skizzierte so das Bild einer Wirtschaftspolitik in der SBZ und späteren DDR, die durch ihre ideologische Prägung zwangsläufig an wirtschaftliche Grenzen stoßen musste. Darüber informiert die Point-Alpha-Stiftung in einer Pressemitteilung.