In den Waldungen von Floh-Seligenthal dröhnen die Harvester. Am 15. April hat eine neue Durchforstungsaktion begonnen, etliche Fichten wird die große Maschine absägen und zuschneiden. Wenn der Wonnemonat Mai anbricht, werden rund 2500 Festmeter Nadelholz in diesem Jahr geerntet sein. „Dann machen wir erst einmal Pause bis zum Herbst, von Schadholzaufbereitung abgesehen,“ kündigt Gemeindeförster Nico Lohfing an. „Am Ende werden wir wohl bei 5000 Festmetern über alle Sortimente liegen.“