In Bad Hersfeld sind zahlreiche Bäume im Stadtgebiet vom Eichenprozessionsspinner befallen. Eine Spezialfirma ist im Einsatz, um die Nester der giftigen Raupen zu entfernen. Bevor ein Hubsteiger Simon Müller nach oben in die Baumkrone befördert, muss seine Schutzkleidung richtig sitzen. Denn kommt der Baumexperte mit den Millimeter kleinen Haaren des Eichenprozessionsspinners in Kontakt, kann das gefährlich werden. Und genau deshalb ist Simon Müller in Bad Hersfeld im Einsatz: Er saugt die Nester dieser giftigen Raupen ab.