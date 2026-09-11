Schon die Namen klingen nach Geschichten: Hexenhäuser ducken sich zwischen die Bäume, Erdhäuser versprechen Rückzug und Ruhe, und in einer Kulturscheune wird gefeiert. Hoch oben im Thüringer Wald hat sich mit dem Feriendorf Auenland ein ungewöhnlicher kleiner Urlaubsort entwickelt.Über den Tag der offenen Tür informiert Melanie Memm. Gefühlt stand sie gerade eben noch auf der Bühne des legendären Woodstock-Forever-Festivals, moderierte, organisierte und hielt dort gemeinsam mit ihrem Team die Fäden in der Hand. Nun richtet sich ihr Blick wieder auf das Auenland und einen deutlich ruhigeren, aber nicht weniger besonderen Termin.