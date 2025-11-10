„Der eine oder andere war noch nicht hier im Tierpark. Manche, weil sie es sich nicht leisten können. Andere, weil die Einrichtung in Vergessenheit geraten ist. Deswegen haben wir, gemeinsam mit der Stadt einen Vertrag geschlossen, sodass heute jeder kostenlos hier rein kann“, sagt Marketing-Managerin Julia Holtmann von der AWG Suhl. „Wir nutzen die Gelegenheit, uns selbst zu präsentieren. Der Förderverein übernimmt die Versorgung. Und durch Gespräche haben wir sogar noch drei Aussteller gefunden, die heute mit dabei sind.“