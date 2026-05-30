Blick auf die nächsten Wahlen Friedman ruft Grüne zu mehr Widerstand gegen die AfD auf

Friedman: Der Begriff "Rechtsextremisten" verharmlost die AfD

Noch deutlicher wurde der jüdische Publizist Michel Friedman, der bei dem Kongress nach Banaszak eine mit viel Applaus bedachte Rede hielt. Er sagte mit Bezug auf die AfD, "dass wir in diesem Land eine Partei haben, ich nenne sie nicht mehr Rechtsextremisten, das ist verharmlosend – und bei den meisten Menschen ist das so ein Thema, als wäre das etwas für die Minderheiten". Die AfD sei "eine Partei, die diese Verfassung zerstören will". Ihr gehe es darum, wieder eine Systematik in Deutschland aufzubauen, durch die "Menschen ihre Freiheit verlieren, ihre Würde verlieren, ihr Menschsein verlieren".