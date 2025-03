Darmstadt - Nach mehr als zehn Jahren Erforschung der Milchstraße ist die Sonde "Gaia" der europäischen Raumfahrbehörde Esa abgeschaltet worden. Das entsprechende Signal sei am Vormittag an den Forschungssatelliten gegangen, sagte der Esa-Direktor für den Missionsbetrieb, Rolf Densing, im Kontrollzentrum der Raumfahrtbehörde in Darmstadt.