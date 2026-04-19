München - Eigentlich hatten sich die Bayern auf die frühe Meisterkrönung in der Fußball-Bundesliga gefreut. Eine schwere Verletzung von Serge Gnabry aber trübt die Laune beim Rekordmeister vor dem Heimspiel am heutigen Abend (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart. Weniger als 24 Stunden vor der Partie in der Allianz Arena veröffentlichte der Rekordmeister die Nachricht über den Ausfall des Offensivprofis "für längere Zeit". Gnabry zog sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu, wie es hieß.