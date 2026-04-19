Die Titelverteidigung in der Bundesliga ist schon seit Wochen nur noch reine Formsache - gegen Stuttgart kann sie auch rechnerisch fix gemacht werden. Weil der Tabellenzweite Borussia Dortmund beim 1:2 in Hoffenheim patzte, reicht den Bayern am Abend schon ein Unentschieden, um nicht mehr eingeholt werden zu können. Den 35. Meistertitel verdiente sich Kompanys Truppe nach einem famosen Jahr, in dem schon jetzt der ewige Torrekord der Bundesliga geknackt wurde. Fünf Spieltage vor Schluss stehen 105 Treffer zu Buche.