„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ – Dieses Lied, das der ehemalige Showmaster Rudi Carrell in den 70er Jahren gesungen hat, hat gegenwärtig an Aktualität nichts verloren. Diese Wettererfahrung machten am vergangenen Sonntag auch die Mitglieder des Thüringerwald-Vereins Saargrund auf ihrem Hausberg, dem 867 Meter hohen Bleßberg. Zusammen mit Helfern hatten sie das 33. Bleßbergfest vorbereitet. Begann der Morgen noch freundlich, so setzte zu Beginn des Gottesdienstes um 11 Uhr Regen ein, der einen Umzug vom Gipfelkreuz in ein Zelt erforderlich machte. Am Nachmittag hatte der Regen zunächst aufgehört. Rund 250 Gäste konnten hier begrüßt werden, die von den Wachberg-Musikanten begeistert waren, so das Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Saargrunder Thüringerwald-Vereins Hans-Jürgen Herrnberger auf Nachfrage von Freies Wort.