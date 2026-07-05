Saalburg-Ebersdorf (dpa/th) - Ein betrunkener Bootsführer ist auf dem Bleilochstausee vor der Wasserschutzpolizei geflohen. Die Beamten wollten den Mann nach dem Feuerwerk beim Saalburger Lichterfest kontrollieren - doch er habe Gas gegeben und sei mit hoher Geschwindigkeit auf dem Wasser gefahren, teilte die Polizei mit. Nachdem die Wasserschutzpolizisten den Bootsführer schließlich stoppen konnten, ergab ein Atemalkoholtest bei ihm 1,4 Promille. "Bei Trunkenheitsfahrten zu Wasser droht die Einziehung des Bootsführerscheins", erklärte die Polizei.