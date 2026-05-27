Bei zwei Verkehrsunfällen im Ilm-Kreis ist es am Dienstag zu erheblichem Sachschaden gekommen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Blechschäden Zwei Unfälle mit hohem Schaden
Danny Scheler-Stöhr 27.05.2026 - 12:48 Uhr
Gleich zwei Zusammenstöße haben die Polizei im Ilm-Kreis am Dienstag beschäftigt. In beiden Fällen blieben die Fahrer unverletzt, doch der Schaden ist erheblich.
Bei zwei Verkehrsunfällen im Ilm-Kreis ist es am Dienstag zu erheblichem Sachschaden gekommen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.