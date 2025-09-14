Ein Einsatz ist Tim Jäger besonders im Gedächtnis geblieben. Nämlich der, bei dem der Polizeitaucher in einem Baggersee nahe Leipzig auf die Suche nach Leichenteilen ging. Zwei Köpfe, zwei Rümpfe und jeweils zwei paar Arme und Beine mussten der Thüringer Polizist und seine Kollegen im Jahr 2016 im See finden und bergen. „Unter Wasser sieht man nichts. Das geht alles übers Tasten“, sagt er. Besonders gruselig finde er seinen Job aber nicht. „Menschen unter Wasser sind eher blass und nicht so aufgedunsen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und man riecht nichts“, zählt er die Vorteile auf.