  4. Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen in Bayern

Blaulichteinsatz Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen in Bayern

Ein Arzt kämpft vergeblich um das Leben eines gestürzten Motorradfahrers, ein anderer Biker wird von einem Lkw erfasst. Was ist an den Unfallstellen passiert?

 
Blaulichteinsatz: Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen in Bayern
In beiden Fällen wurden die Motorradfahrer so schwer verletzt, dass sie starben. Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Ansbach/Münsing (dpa/lby) - Zwei Motorradfahrer sind bei zwei unterschiedlichen Unfällen in Bayern ums Leben gekommen. Nahe Ansbach habe ein 31-Jähriger ein Fahrzeug überholt, teilte die Polizei mit. Wegen entgegenkommenden Autos habe er dabei beschleunigt. Beim Einscheren habe er dann die Kontrolle verloren und sei von der Straße abgekommen. Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt leistete Erste Hilfe. Die Wiederbelebungsversuche wurden anschließend von der Besatzung eines Rettungshubschraubers übernommen. Der Mann starb jedoch noch an der Unfallstelle.

Mehr als 200 Kilometer weiter entfernt auf der Bundesstraße B11 A bei Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) habe ein 55-jähriger Lasterfahrer beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Der vorfahrtsberechtigte 52-Jährigen wurde unter dem Laster eingeklemmt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er später starb. Der Lkw-Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock.