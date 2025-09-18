Blaulichteinsatz: Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen in Bayern

Ansbach/Münsing (dpa/lby) - Zwei Motorradfahrer sind bei zwei unterschiedlichen Unfällen in Bayern ums Leben gekommen. Nahe Ansbach habe ein 31-Jähriger ein Fahrzeug überholt, teilte die Polizei mit. Wegen entgegenkommenden Autos habe er dabei beschleunigt. Beim Einscheren habe er dann die Kontrolle verloren und sei von der Straße abgekommen. Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt leistete Erste Hilfe. Die Wiederbelebungsversuche wurden anschließend von der Besatzung eines Rettungshubschraubers übernommen. Der Mann starb jedoch noch an der Unfallstelle.