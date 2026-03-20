Scheyern (dpa/lby) - Ein mit etwa 60 Schülern und Schülerinnen besetzter Linienbus ist im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Auto zusammengestoßen. Drei Mädchen erlitten dabei Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach hatte eine 19-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Busses an einer Kreuzung in Scheyern ignoriert. Der Busfahrer habe noch vergeblich versucht, zu bremsen. Zuvor hatte der "Donaukurier" berichtet.
Blaulichteinsatz Bus mit Schülern kollidiert mit Auto - drei Mädchen verletzt
dpa 20.03.2026 - 16:14 Uhr