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  4. Bus mit Schülern kollidiert mit Auto - drei Mädchen verletzt

Blaulichteinsatz Bus mit Schülern kollidiert mit Auto - drei Mädchen verletzt

Auf dem Heimweg von der Schule sitzen mehrere Kinder und Jugendliche in einem Linienbus. Plötzlich kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Blaulichteinsatz: Bus mit Schülern kollidiert mit Auto - drei Mädchen verletzt
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Auch der Rettungsdienst rückte aus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Scheyern (dpa/lby) - Ein mit etwa 60 Schülern und Schülerinnen besetzter Linienbus ist im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Auto zusammengestoßen. Drei Mädchen erlitten dabei Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach hatte eine 19-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Busses an einer Kreuzung in Scheyern ignoriert. Der Busfahrer habe noch vergeblich versucht, zu bremsen. Zuvor hatte der "Donaukurier" berichtet.

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Zwei 13-Jährige und eine 16-Jährige in dem Bus wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der zunächst unklaren Situation sei eine Vielzahl an Einsatzkräften ausgerückt, darunter auch ein Rettungshubschrauber, hieß es. Für die Weiterfahrt kam ein Ersatzbus, jedoch seien die meisten der Kinder an Bord von ihren Eltern abgeholt worden.