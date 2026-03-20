Blaulichteinsatz: Bus mit Schülern kollidiert mit Auto - drei Mädchen verletzt

Zwei 13-Jährige und eine 16-Jährige in dem Bus wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der zunächst unklaren Situation sei eine Vielzahl an Einsatzkräften ausgerückt, darunter auch ein Rettungshubschrauber, hieß es. Für die Weiterfahrt kam ein Ersatzbus, jedoch seien die meisten der Kinder an Bord von ihren Eltern abgeholt worden.