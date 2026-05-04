„Wir wollen heute nicht nur uns Einheimische hier präsentieren, sondern auch darüber hinaus – generell das ganze Feuerwehrwesen.“ Mit diesem Satz bringt der stellvertretende Wehrführer Danny Schmidt auf den Punkt, worum es den Mitgliedern der Gehrener Feuerwehr am Samstag geht. Es ist mehr als ein Tag der offenen Tür, mehr als ein Familienfest. Es ist der Versuch, sichtbar zu machen, was oft im Verborgenen geschieht – und gleichzeitig die Zukunft des Ehrenamts zu sichern.