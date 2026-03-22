Blaulicht: Schläge und Crash bei Parkplatz-Streit in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Ein Streit um einen Parkplatz ist in Erfurt eskaliert und zu einer handfesten Auseinandersetzung ausgeartet. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Parkplatz wird zum Schauplatz: Wie in Erfurt Männer einen Streit handfest austragen und was den Beteiligten nun vorgeworfen wird.
Erfurt (dpa/th) - Ein Streit um einen Parkplatz ist in Erfurt eskaliert und zu einer handfesten Auseinandersetzung ausgeartet. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
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Nach ersten Erkenntnissen wollten ein 46-Jähriger und ein 48-Jähriger am Samstagmittag in der Gothaer Straße einen Parkplatz für einen Bekannten freihalten. Ein 29 Jahre alter Autofahrer störte sich daran, sodass es zunächst zu einem verbalen Streit kam.
Im weiteren Verlauf schlug der 46-Jährige dem 29-Jährigen unvermittelt zweimal ins Gesicht. Daraufhin fuhr dieser gegen das Fahrzeug des älteren Mannes. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.
Die Polizei ermittelt nun gegen die Beteiligten unter anderem wegen Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.