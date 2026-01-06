Sirenen, Blaulicht, gesperrte Straßen – 2025 war in Meiningen und Umgebung ein Jahr, in dem Ausnahmesituationen immer wieder beunruhigend nah rückte. Ob auf Bundes- und Autobahnen, mitten in der Innenstadt oder am Rand von Wohngebieten: Unfälle, Gewalt, vermisste Jugendliche und Einsätze mit Umweltgefahr sorgten dafür, dass Blaulicht nicht bloße Statistik blieb, sondern spürbar in den Alltag vieler Menschen eingriff.