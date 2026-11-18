Oberdorla (dpa/th) - Bei einem Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte sie in Oberdorla nach links abbiegen und übersah dabei aus ungeklärten Gründen einen entgegenkommenden Transporter. Bei dem Zusammenstoß habe sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zugezogen und sei in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.