Eisenberg (dpa/th) - Seine Neugier wurde einem 34-Jährigen im Saale-Holzland-Kreis zum Verhängnis: Weil er wissen wollte, warum die Polizei ihn angerufen hatte, schaute er am Samstag kurzerhand persönlich auf der Wache vorbei, wie die Polizei mitteilte. Die Antwort kam prompt und dürfte ihm nicht gefallen haben: Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Um den Gang ins Gefängnis abzuwenden, hätte er eine Geldbuße von mehr als 20.000 Euro begleichen müssen. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, ging es für ihn direkt in eine Haftanstalt.