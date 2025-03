Nordhausen (dpa/th) - Eine unbekannte Substanz hat ein Mann in seinem Briefkasten in Nordhausen gefunden. Feuerwehrleute sicherten die Substanz am Dienstagabend, wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte. Ermittlungen sollen zeigen, wobei es sich bei dem Stoff handelte. Verletzte gab es nicht.