Gegen 11.40 Uhr wurde der Brand in einem Einfamilienhaus in der Warthaer Straße gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach aktuellem Stand wurde eine Person leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeibericht wird der Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. „Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.