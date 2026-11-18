Bei einem Unfall auf der A71 sind drei Menschen verletzt worden. Laut dem Lagezentrum kam es am Autobahndreieck Suhl am späten Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Laster. Dabei wurden drei Insassen in dem Wagen verletzt. Eine Frau und ein Kind mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Nähere Angaben zu den Verletzten lagen noch nicht vor.