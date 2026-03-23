Barchfeld (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Barchfeld (Wartburgkreis) sind drei Menschen gerettet worden. Die 24, 73 und 77 Jahre alten Personen erlitten nach Polizeiangaben Rauchgasvergiftungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Zur Ursache des Feuers ermittelt die Kriminalpolizei Suhl. Das Feuer war am frühen Montagnachmittag ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Die Nürnberger Straße musste voll gesperrt werden, wie es hieß.