Blaulicht: Angriffe auf Polizei und Medien bei Demo in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Bei einer Demo in Erfurt sind nach Angaben der Polizei Beamte und ein Medienvertreter angegriffen worden. Der Medienvertreter erlitt dabei am Montagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei berichtete.
Nach Angriffen bei einer Demo in Erfurt ermittelt die Polizei wegen Widerstands und Körperverletzung. Ein Medienvertreter wurde leicht verletzt.
Erfurt (dpa/th) - Bei einer Demo in Erfurt sind nach Angaben der Polizei Beamte und ein Medienvertreter angegriffen worden. Der Medienvertreter erlitt dabei am Montagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei berichtete.
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Demnach schlug ein 56 Jahre alter, polizeibekannter Mann in der Bahnhofstraße zunächst gegen einen als Schlussfahrzeug eingesetzten Streifenwagen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, soll er die Einsatzkräfte beleidigt, erheblichen Widerstand geleistet und versucht haben, sie zu treten.
Kurze Zeit darauf kam es den Angaben nach auf dem Anger zu einem weiteren Zwischenfall. Ein 45-Jähriger und ein 22 -Jähriger sollen einen Medienvertreter am Arm festgehalten, ihm auf den Fuß getreten und sein Mikrofonstativ beschädigt haben.
Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung, der Sachbeschädigung und der gefährlichen Körperverletzung.