Das Geheul der Sirenen riss am Samstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, viele Menschen in Mittelstille und Springstille aus dem Schlaf. Der Grund: Um 3.08 Uhr hatte die Leitstelle die Freiwilligen Feuerwehren Springstille, Mittelstille und Steinbach-Hallenberg sowie die Stützpunktfeuerwehr Schmalkalden zu einem Einsatz nach Springstille alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Gefahrenlage und der Meldung über eine Rauchentwicklung im Gebäude eines Unternehmens waren diese vier Wehren hinzugezogen worden. Einsatzleiter vor Ort war der stellvertretende Stadtbrandmeister Stefan Dellit von der Stützpunktfeuerwehr Schmalkalden.