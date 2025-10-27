„Wie möchten Sie sterben?“ Die meisten Menschen wollen dies wohl schnell, im Schlaf, schmerzlos. Niemand wünschte sich den qualvollen Tod im Umfeld der Apparatemedizin. Mit diesem zum Leben gehörenden, allerdings belastenden Thema setzte sich der dritte „Blauen Salon“ der Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei auseinander. Der Einladung zu diesem Gesprächsformat der Bildungsstätte folgten vorige Woche zahlreiche, interessierte Zuhörer ins Hotel „Sächsischer Hof“ in Meiningen.