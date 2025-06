Während das Demokratiefest schon Wochen im Voraus angekündigt worden war, hatten die Rechtspopulisten erst drei Tage zuvor ihren Infostand in den sozialen Netzwerken angekündigt. Bis auf wenige Ausnahmen blieben beide Lager an ihrem Standort stehen. Roland Schliewe, AfD-Fraktionsvorsitzender im Sonneberger Stadtrat und Kreistag, hingegen schaute sich – neutral gekleidet – an, was bei der Kirche vor sich ging. Nach eigenen Angaben soll er von einem Unbekannten geschubst worden sein. Gleiches soll auch Paul Orlowski (Die Partei) aus Lauscha widerfahren sein. Auch Steinachs AfD-Chef Andre Baack – in Blau gehüllt – checkte die Lage an der Kirche. „ Er hatte nicht die Absicht, mit seiner Kleidung zu provozieren“, so Schliewe.