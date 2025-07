Der satte Klang von zwei Dutzend Alphörnern – die Bläser hatten sich in Gruppen im Dorf verteilt – bildete am Sonntag den einmaligen musikalischen Auftakt zum diesjährigen Blaubeerfest in Wildenspring. Den hiesigen „Junkertaler Alphornbläsern“ und der Leitung von Ortsteilbürgermeister Jens Jahn war es dank guter Vernetzung und Freundschaften zu ihren musizierenden Bläserkolleginnen und -kollegen gelungen, das jährlich stattfindende Alphornbläsertreffen in etwas abgespeckter Form in den Jubiläumsort zu holen.