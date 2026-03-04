Holger Mück, dieser Name ist hierzulande für Freunde der Blasmusik ein Schwergewicht. Der aus dem fränkischen Buchbach (nahe Coburg) kommende Musiker, Dirigent und Komponist pflegt mit seinem in Deutschland und über die Grenzen hinaus bekannten Orchester das Erbe des legendären Egerländers Ernst Mosch und dessen böhmischer Blasmusik sorgsam. Vor mehr als einem Jahrzehnt spielten Holger Mück und seine Mitstreiter in der vollbesetzten Ilmenauer Festhalle ein Konzert, das vielen, die dabei waren, noch gut in Erinnerung ist. In Erinnerung an zum Glück verblichene DDR-Zeiten blieb aber auch jene, gar nicht so ungewöhnliche Episode, als einer Hamburger Tante beim Einreisen in die DDR ihre beiden, als Geschenk gedachten Ernst- Mosch-Schallplatten mit böhmischer Blasmusik konfisziert wurden.