„Eviva España“ weckte die Vorfreude auf den Urlaub. „Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine“ fällt auch in dieser Kategorie und machte gute Laune. Mit „My Darling Clementine“ und „O Susanna“ entführten die Breitunger Blasmusikanten ihr Publikum kurz in den Wilden Westen. Und bei Colonel Bogey March wurde gepfiffen, bevor die Damen und Herren zu ihren Instrumenten griffen. Das Publikum pfiff kurzerhand mit, sodass am Sonntag um die Mittagszeit auf dem Breitunger Marktplatz schon die Post abging. Und das hielt den gesamten Tag über an.