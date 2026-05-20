Einen gemeinsamen Notfallplan erarbeiteten die Stadt Geisa sowie die Gemeinden Buttlar, Schleid und Gerstengrund bereits im Jahr 2023. Professionell unterstützt werden sie von den erfahrenen Krisenmanagern Winfried Büchel und Tina Gruß-Nelkert (TW Ingenieure GbR, Wenigentaft, mit den Schwerpunkten Krisen-, Notfall- und Sicherheitsmanagement). Im November 2024 wurde der Notfallplan im Rahmen einer Übung durchgespielt, im Frühjahr 2026 wurde er fortgeschrieben. Am Dienstag war die Bevölkerung zum Infoabend „Blackout, Krisen & Hochwasser – Vorsorgen schützt vor Sorgen“ ins Geisaer Kulturhaus eingeladen. Im März 2023 hatte es eine ähnliche Veranstaltung gegeben. Während damals die Zuschauerreihen sehr gut gefüllt waren, blieben am Dienstag etliche Stühle leer. Allerdings hatte es diesmal im Vorfeld separate Veranstaltungen für die Feuerwehren gegeben – diese mit großer Resonanz.