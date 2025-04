Blackout Iberische Halbinsel: Stromausfälle ohne Auswirkung auf Stabilität in Deutschland

Der Strom auf der Iberischen Halbinsel war am Mittag ausgefallen. Die Netzbetreiber in Spanien und Portugal haben zusammen mit den europäischen Partnern unmittelbar mit der Wiederherstellung des Übertragungsnetzes begonnen. Die Wiederherstellung dauert nach Angaben von Amprion weiter an. Wie lange dieser Prozess dauert, sei unklar. "In Deutschland und in den umliegenden Staaten läuft das Übertragungsnetz im Normalbetrieb", betonte der Sprecher.