„Wer möchte noch kosten? Obazda, selbst gemacht“, Ruth Zein reicht die Schüssel herum und so mancher greift zu. Neugierig, was die Gastgeberin Leckeres gezaubert hat. Rund 30 Menschen haben es sich an diesem Abend im Hof der alten Handschuhfabrik in der Rosenstraße gemütlich gemacht. Vornehm gekleidet in Schwarz und Weiß. Manche sogar mit Hut. Die Tische zieren weiße Tischdecken und Kerzenleuchter. Ein Festsaal unter freiem Himmel.