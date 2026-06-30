Bitumen auf den Gleisen Hitzeschäden bremsen Straßenbahnen aus - Leipziger packen an

Was ist die Ursache und warum blieben andere Städte verschont?

"Die Ursachenermittlung läuft und wir haben ein externes Gutachten in Auftrag gegeben", sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus. Bis es erste Ergebnisse gebe, werde es aber noch dauern. Unstrittig ist, dass die ungewöhnliche Hitze den Bitumen geschmolzen hat. Die meisten Städte mit Straßenbahnen in Deutschland hatten das Problem am vergangenen Wochenende nicht. Aber in Nürnberg fahren aus dem gleichen Grund wie in Leipzig derzeit keine Straßenbahnen.

Aber was war in den beiden Städten anders? "Nach einer ersten Analyse haben wir herausgefunden, dass in Leipzig und Nürnberg die Temperaturen knapp über den Gleisen um etwa fünf Grad höher lagen als in anderen Städten", erklärt Röll. Eine abschließende Bewertung müsse aber abgewartet werden.

Wann rollen die Straßenbahn in Leipzig wieder?

Da ist Geduld gefragt. Am Montag wurde eine erste Linie wieder befahren, am Dienstag folgte eine weitere. Beide sind aber verkürzt unterwegs und lassen den besonders schwer geschädigten Bereich des Innenstadtringes aus. Bis der reguläre Fahrplan wieder möglich ist, kann es aber noch einige Tage dauern.